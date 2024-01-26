"نائب الآثار" زيادة أعداد السائحين بالربع الأخير من 2023 نتيجة مستهدفات دقيقة وأسواق محددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شاركت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، في الفعالية الثانية لعيد العِلم والتي نظمتها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان ممثلة في قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية، تحت عنوان "البحث العلمي في صناعة السياحة والضيافة... من النظرية إلى التطبيق".

وخلال الفعالية، ألقت نائب الوزير كلمة استهلتها بالإعراب عن سعادتها لتواجدها اليوم في كلية السياحة والفنادق التي تعد بمثابة بيتها حيث أنها تخرجت من هذه الكلية.

وقدمت شلبي، وفق بيان الوزارة الجمعة، عرضًا تقديميًا استعرضت خلاله أبرز التطورات التي شهدها قطاع السياحة في مصر خلال عام 2023 والمستهدفات من صناعة السياحة خلال الفترة القادمة، مؤكدة على أن الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي أطلقتها في نوفمبر 2022 تستهدف تحقيق زيادة في أعداد السائحين الوافدين بنسبة تتراوح ما بين 25% - 30% سنوياً بما يساهم في زيادة الدخل القومي من العملة الأجنبية وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأضافت نائب الوزير، أن عام 2023 كان قياسيًا في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ حجم الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري نحو 14.906 مليون سائح ليكون بذلك أعلى من عام 2010 الذي يعد عام الذروة السياحية والذي بلغ عدد السائحين الوافدين خلاله 14.731 مليون سائح.

وتحدثت شلبي، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فى التعامل جراء الأحداث الراهنة التي شهدتها المنطقة، لافتة إلى أن الزيادة التى شهدتها مصر فى الربع الأخير من عام 2023 فى معدلات السياحة جاءت نتيجة خطة وسياسة واضحة ركزت على مستهدفات دقيقة وأسواق محددة، اتسمت بالاحترافية والتسويق بشكل ممنهج للمقصد السياحي المصري، والعمل على بث الرسائل الإيجابية عن سلامة وأمن المقصد السياحي المصري؛ لطمأنة منظمي الرحلات والسائحين بالأسواق السياحية المختلفة؛ مما يساهم في الحفاظ على تدفق الحركة السياحية الوافدة.

وتطرقت، إلى الحديث عما يتمتع به المقصد السياحي المصري من ميزة تنافسية كبيرة لا مثيل لها لتميزه بعدد من المنتجات السياحية وهى السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، بجانب السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية، لافتة إلى أن الوزارة تركز خلال الفترة الحالية على الترويج لهذه المنتجات.

وخلال الفعالية، تحدثت عن أهمية دور البحث العلمي في صناعة السياحة وهو الموضوع الذي يتم تناوله خلال هذه الفعالية، لافتة إلى أن الأبحاث العلمية المتعلقة بالسياحة يمكن أن تساهم في إلقاء الضوء على أنماط ومنتجات سياحية جديدة بالمقصد السياحي المصري من خلال قيام الباحثين بالبحث والدراسة؛ لاكتشاف وخلق منتجات سياحية جديدة واستعراض المقومات التي تتمتع بها هذه المنتجات وسبل الترويج لها بالأسواق المستهدفة، مما يساهم في جذب السائحين المهتمين بهذه المنتجات السياحية الجديدة وبالتالي تستطيع الوزارة الاستفادة من هذه الدراسات والأبحاث في رسم سياساتها.

كما أكدت على أهمية أن يقوم الأساتذة والباحثين، بتسخير البحث العلمي في خدمة القطاع السياحي الحكومي والخاص من خلال إبراز المستهدفات السياحية وربطها بالأسواق السياحية العالمية وبالعوائد الاقتصادية مما يساهم في إعداد وتهيئة سوق العمل المناسب؛ لتحقيق هذه المستهدفات، مؤكدة على أهمية تهيئة سوق العمل ليكون مناسباً للمجالات الحديثة في صناعة السياحة، مشيرة إلى أهمية أن يكون دور الأكاديميات البحثية والجامعات مواكبة لتكنولوجيات العصر الحديث ولاسيما في صناعة السياحة والسفر.

وخلال الفعالية، استهل رئيس جامعة حلوان كلمته بالترحيب بالحضور، مؤكدًا على أهمية كلية السياحة والفنادق والتي تعد من الكليات الهامة في مصر، وعلى أهمية تفعيل دور الأكاديميات السياحية بما يساهم في النهوض ويخدم صناعة السياحة في مصر.

وتم عرض فيلم وثائقي لأنشطة قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية خلال الفترة من ديسمبر 2022 وحتى ديسمبر 2023

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