"حشيش بـ 150 مليون جنيه".. سقوط عصابة لتصنيع المخدرات في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بـ الإسماعيلية لتصنيعه مواد مخدرة ومحاولة ترويجها، تقدر قيمتها المالية قرابة 150 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بتصنيع وترويج المواد المخدرة على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وعُثر بحوزتهما على 60 كيلو جراما لمخدر الآيس"الشابو" و150 طربة لمخدر الحشيش زنة 15 كيلو جرامًا و5 كيلو جرامات لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" و255 كيلو جراما، 120 لتر مواد وخامات تُستخدم في التصنيع ومجموعة كبيرة من الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 150 مليون جنيه تقريباً، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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