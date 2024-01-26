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النيابة تأمر بحبس "حرامي الموبايلات" في المواصلات بالجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بسرقة الهواتف من المواطنين داخل المواصلات العامة بأسلوب المغافلة في أطفيح.

وكانت معلومات قد وردت وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة مفادها أن شخصًا "له معلومات جنائية مسجلة" يقوم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، حال استقلالهم المواصلات العامة بأسلوب المغافلة متخذًا من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب 42 واقعة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه مالكي محلي صيانة هواتف محمولة وبمواجهتهما أقرا بأقوال المتهم وأرشدا عن المسروقات 42 هاتفا محمولا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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