النيابة تأمر بحبس "حرامي الموبايلات" في المواصلات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بسرقة الهواتف من المواطنين داخل المواصلات العامة بأسلوب المغافلة في أطفيح.

وكانت معلومات قد وردت وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة مفادها أن شخصًا "له معلومات جنائية مسجلة" يقوم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، حال استقلالهم المواصلات العامة بأسلوب المغافلة متخذًا من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب 42 واقعة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه مالكي محلي صيانة هواتف محمولة وبمواجهتهما أقرا بأقوال المتهم وأرشدا عن المسروقات 42 هاتفا محمولا.