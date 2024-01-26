انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد ذروة الطقس السئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه متوقع اضطراب حالة الطقس خلال الأيام القادمة، وتكون الذروة بدءًا من الإثنين القادم وتستمر يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضافت "غانم"، لـ"الخليج 365"، أن حالة الطقس تتأثر باضطراب في حركة الملاحة البحرية بدءًا من الاثنين القادم، وتستمر حتي الأربعاء، مع استمرار الأجواء الشتوية بامتياز على جميع المحافظات الجمهورية، وتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبري 16 لـ17 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار التأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، على السواحل الشمالية والوجه البحري، تصل إلى القاهرة الكبري.

وأشارت، إلى أن حالة الطقس تكون شديدة البرودة ليلًا على جميع الأنحاء، فيما تكون باردة صباحًا على المحافظات الشمالية، وتميل للدفء على جنوب البلاد.

وأضافت أنه متوقع اليوم أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، خفيفة ومتوسطة على المحافظات الداخلية، تمتد خفيفة للقاهرة الكبري، ونشاط رياح؛ يؤدي إلى الإحساس بزيادة البرودة وانخفاض درجات الحرارة.

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