استغرق 5 سنوات..وكيل الدعوة بـ"الأوقاف" يطرح "شذرات اللؤلؤ": يرسم منهجا متوازنا للحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

طرح الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، أحدث مؤلفاته "شذرات اللؤلؤ" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 التي انطلقت أول أمس الأربعاء.

وقال أبو عمر في تصريحات له:"أكتب وأجمع وأنقح وأهذب في "شذرات اللؤلؤ"، لم أدخر جهدًا في تضمين هذا الكتاب على صغر حجمه أعظم الحكم والمواقف والوصايا التي يستفيد منها القارىء وخبرات السابقين بدايةً من حكماء الدولة المصرية القديمة، والحضارة اليونانية العريقة والتي استخرجت بعضها من نفائس المخطوطات التي رجعت إليها وقرأتها بعيني، ووصولًا إلى المعاصرين من الأدباء والعقلاء والكتاب العرب والغربيين، فالحكمة ضالة المؤمن التي يبحث عنها ليستفيد منها".

وتابعت:"دونت فيه من خواطري وأنا أضع أمام عيني أبنائي الثلاثة علي وأرين وياسمين وأمثالهم من أبنائنا خلاصة ما يقرب من خمسين سنة تعاملت فيها مع الناس على اختلاف طباعهم وأخلاقهم، ما بين مجتمعات متابينة شرقية وغربية حتى يتهيئوا لمفاجآت الحياة ووجها الآخر الذي لم ينشئوا عليه في بيوتهم، ويمكنهم التعامل معه بتوازن وفهم ووعي لا يفسد عليهم حياتهم، ولا يؤثر على مبادئهم وقيمهم التي تربوا عليها،

أعلم أن القارىء سيطالع في هذه الشذرات موضوعات ربما لم يخطر على باله أن يتعرض الكاتب لها، " كالحب الحقيقي - الحب الزائف - السياسة .. وغيرها ".

وتابع:"على جانب آخر يناقش الكتاب بعض القضايا المهمة التي يحدث البعض بها نفسه ولا يستطيع البوح بها، كما يتعرض بالنقد والتفنيد لبعض الأفكار والآراء التي يظن البعض أنها من المسلمات".

وأضاف:"لقد كنت حريصًا على أن يرسم هذا الكتاب للقراء خاصةً الشباب منهم منهجًا متوازنًا للحياة من خلال فهم حقيقة النفس، وإدراك أبعاد مختلفة من الحياة التي نعيشها، كل ذلك يأتي في عبارة موجزة، وأسلوب سهل ليعيش القاريء بين صفحات هذا الكتاب حياة جديدة يفهم فيها حقيقة نفسه وحقيقة الحياة".