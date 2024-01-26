وزير الري: 40 % نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا من المهندس إيهاب الجوهرى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

وقال سويلم، وفق بيان الوزارة الجمعة، إن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٤٠%، وتم الإنتهاء من جميع أعمال الخرسانة لجسم قنطرة بحر يوسف والكوبري أعلى فم بحر يوسف، وتم نهو أعمال الحماية خلف القنطرة، وجارى تركيب بواباتها المصنعة بدولة اليابان، ومنظومة التشغيل .

وأضاف وزير الري، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية ميول السكة الحديد فيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية، ونهو تنفيذ قناة التحويلة فى قنطرة الابراهيمية؛ تمهيدًا للبدء في الإنشاء.

وأوضح وزير الموارد المائية، أنه تم الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم القنطرة فى القنطرة الديروطية.

وأشار سويلم، أنه تم الإنتهاء من أعمال الحفر بالموقع وبدء الأعمال الخرسانية فيما يخص قنطرة فم البدرمان، والانتهاء من تنفيذ الأساسات والحوائط الخرسانية بكل من قنطرتي ابو جبل والساحلية .

وتابع وزير الري، أنه تجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في جميع العناصر، وتصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف، وحجز الإبراهيمية) في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان، والديروطية، وأبو جبل، وإيراد الدلجاوي، والساحلية) فى مصر، مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .

وأكمل وزير الموارد المائية، أن المشروع يلتزم بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصًا على سلامتهم، ومراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع.

يُذكر أن هذا المشروع الهام، يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة؛ بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، وتحسين عملية الري في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .

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