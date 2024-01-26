خبير اقتصادي: المضاربات على الدولار وراء وصوله لمستويات غير مسبوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي سبب ارتفاع أسعار الدولار بصورة كبيرة في السوق الموازي.

وقال هاني أبو الفتوح خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن المضاربات على الدولار في السوق الموازي جعلت أسعاره ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة

وأضاف الخبير المصرفي، أن أسعار العملات في السوق الموازي تكون خارج السيطرة لانها تعمل وفق قواعد خاصة بها ولا يمكن إخضاعها للقواعد المعروفة بالنسبة لسعر سوق الصرف.

وتابع هاني أبو الفتوح أن السوق الموازية لم تقتصر على أسعار الدولار فقط والعملات الأجنبية الاخرى وإنما طالت أيضا المنتجات والسلع المعمرة وسوء العقارات والحديد والأسمنت والسوق العقاري أيضا وأصحاب المنتجات أصبحوا يحددون أسعار منتجاتهم حسب سعر الدولار المتوقع من قبلهم أيضا في السوق الموازي.