الجيزة تطلق حملة لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام، اليوم السبت، في جميع المراكز والقرى التابعة لها بالمحافظة.

ويأتي ذلك؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، وزيادة إنتاجيتها؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وكلف راشد المسئولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم جميع أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين؛ لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل.

ووجه المحافظ مديرية الأوقاف، بالإعلان عن مواعيد الحملة بالمساجد، وتوعية المواطنين لأهمية الحصر وحماية الثروة الحيوانية وخدمة المربي .

وشدد على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية، ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة؛ للوقاية من الأمراض والأوبئة، والحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري، إنهاء الاستعدادات لانطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام لعام 2024، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وأوضح عبدالعال، أنه تم تجهيز اللجان الطبية الوقائية ما بين لجان ثابتة ومتحركة مجهزة بجميع التجهيزات، والأدوات واللقاحات ومستلزمات التحصين اللازمة، ولجان ووسائل وأدوات لترقيم وتسجيل الماشية وسيارات للعمل والمرور، ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، بالإضافة إلى لجان متابعة من الإدارات المختصة بالمديرية ومديري الإدارات، وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.