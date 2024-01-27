قرار جديد من القضاء بشأن سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم دائري المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، حبس سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات أعلى دائري، الرماية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بالجيزة، قررت في وقت سابق حبس المتهم وكلفت مهندس فني بمرور الجيزة لفحص السيارة المتسببة في الحادث للوقف على أسبابه، طلبت بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

واستمعت النيابة العامة بالجيزة، إلى عدد من شهود عيان الحادث والذين أكدوا في أقوالهم على أن المتهم لم يستطع السيطرة على السيارة المتسببة في الحادث وبسبب السرعة الزائدة والحمولة، ما أدى إلى اصطدامه بعدد من السيارات من الخلف والسير بهم لمسافة تزيد عن العشرين متر، ما أسفر عن سقوط عدد من السيارات من أعلى دائري الرماية.

وكشفت معاينة حادث تصادم دائري الرماية، أن السيارة النقل المتسببة في الحادث كان سائقها يقود سرعات زائدة واختلت منه عجلة القيادة واصطدمت بـ 5 سيارات وسقطت أحدهم من أعلي الطريق ونتج عنها إصابة شخصان ونقلوا جميعهم إلى المستشفى وتم القبض على السائق المتسبب في الحادث .

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الدائرى بمنطقة المتحف، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق تريلا، واصطدام بـ 5 سيارات ما أدى لسقوط أحدهم محملة بالخراف مما أدى إلى توقف حركة المرور في الاتجاه من المريوطية، وصولا إلى الرماية، ونتج إصابة شخصان ونقلوا جميعهم إلى المستشفى وتهشم سور الدائري، وانتقلت الأجهزة المعنية لموقع الحادث.

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