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بأختام وشعار الجمهورية.. سقوط عصابة تزوير المستندات الرسمية بالإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي بالإسكندرية، تخصص في تصنيع وترويج الأختام والأكلاشيهات الحكومية المنسوبة إلى الجهات الحكومية المختلفة.
معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية" ومالك ورشة طباعة- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـي تصنيع أختام شعار الجمهورية والأكلاشيهات المزورة المنسوبة إلى جهات حكومية مختلفة وبيعها لعملائهما من القائمين بأعمال تزوير المحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (عدد من الأختام لشعار الجمهورية تقرأ بصماتهم لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة في تصنيع الأختام والأكلاشيهات المزورة).
بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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