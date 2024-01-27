"قطعوا جسمه".. سيدة تكشف تفاصيل مقتل زوجها بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عاملين بالإسكندرية؛ لقيامهما بالتعدي على حارس عقار وإحداث إصابته التي أودت بحياته لخلافات مالية بينهم.

تبلغ لقسم شرطة أول بالعامرية بمديرية أمن الإسكندرية من ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم، بحدوث مشاجرة بين زوجها - حارس عقار، عاملان؛ لخلافات بينهم، تعديا خلالها على زوجها بالضرب وقيام أحدهما بإحداث إصابته بجرح قطعي بالجسم بسلاح أبيض "سكين" وتُوفى عقب ذلك متأثراً بإصابته، واتهمت سالفي الذكر بالتسبب في وفاة زوجها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، أرشد أحدهما عن الأداة المستخدمة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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