بعد حادث المريوطية.. مواعيد سير النقل وعقوبة المخالفة (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، بتجديد حبس سائق مقطورة دهس عدة سيارات أعلى دائري المريوطية ما تسبب في إصابة سائقين.

بعد الحادث، زادت التساؤلات عن السرعات المقررة للنقل الثقيل والمقطورة على الطرق..

مواعيد سير النقل والمقطورة على الدائري

حدد قرار مجلس الوزراء رقم 1721 لسنة 2018 الصادر في 4 سبتمبر 2018 مواعيد سير النقل الثقيل على الدائري، إذ نص على أن "يحظر سير سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان أو أكثر بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وذلك من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية عشر مساءً".

ويعني القرار أن مواعيد سير النقل الثقيل على الدائري من من الثانية عشر صباحًا وحتى السادسة صباحًا فقط.

عقوبة سير النقل الثقيل على الدائري بمواعيد مخالفة

حدد قرار مجلس الوزراء غرامة من 1000 جنيه ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه لكن من سار مخالفًا بسيارة نقل ثقيل على الدائري، وفق القرار 1721 لسنة 2018.

أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 في مادتها 49 الحد الأقصى لسرعة المركبات على الطرق كالتالي..

1- السرعة داخل المدن:

- للمركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات: 40 كم / الساعة

2- السرعة داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:

- كافة أنواع المركبات: 40 كم / الساعة

* السرعات على الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات أو تتبع المحليات والهيئة العامة للطرق والكباري كالتالي:

- مركبات قاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات: 60 كم / الساعة

- مركبات النقل: 70 كم / الساعة

* الطرق الصحراوي وتشمل: (القاهرة - الإسكندرية) و(القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد) و(القاهرة - السويس) و(الإسكندرية - مطروح - السلوم) و(القاهرة - بلبيس) و(وادي النطرون - العلمين) و(القاهرة - الفيوم) تكون كالتالي:

- المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم / الساعة

- مركبات النقل: 80 كم / الساعة

* طرق (الإسكندرية الصحراوي - مطروح - والسلوم - العلمين) في شهور الصيف:

- المركبات القاطرة للمقطورات والنقل: 60 كم / الساعة

* طريق (القطامية - العين السخنة) وطريق (حلوان - الكريمات):

- المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم / الساعة

- مركبات النقل: 80 كم / الساعة

* طريق (الزعفرانة - غارب - الغردقة):

- المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم / الساعة

- مركبات النقل خفيف: 80 كم / الساعة

يُلزم قانون المرور كل قائد مركبة أن يقلل سرعة مركبته عند اجتياز المناطق المأهولة بالسكان أو عند دخول المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة أو عند ملاقاة حيوانات أو تخطيها.

وتتراوح غرامة تجاوز السرعة المقررة ما بين 300 إلى 1500 جنيه.

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