ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي، تخصص في سرقة أعمدة الإنارة في أسوان.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان، أفادت بقيام (4 أشخاص - أحدهم خفير خاص بشركة للمقاولات والمعين لحراسة مخزن لتجميع أعمدة الإنارة والكائن بدائرة مركز شرطة كوم أمبو"له معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة إدفو) بسرقة بعض الأعمدة من داخل المخزن حراسة الخفير الخاص والتصرف فيها بالبيع بقصد التربح.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة المركز حال استقلالهم سيارة نصف نقل ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (5 أعمدة كهرباء "إحلال" بمشتملاتهم مختلفة الأحجام وزنوا 1 طن - 3 كنات).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاتفاق وبمساعدة الخفير الخاص وأضافوا أنهم كانوا في طريقهم لبيع تلك المضبوطات بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

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