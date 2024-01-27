بـ 1.7 مليون جنيه.. ضبط عاطل في شمال سيناء بحوزته 250 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة القسم وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام– مبلغ مالي.

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (مليون و750 ألف جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

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