وزيرة الهجرة تحاور "الخليج 365" وجهود إجلاء المصريين من غزة و"مراكب النجاة".. حصاد أنشطة "الهجرة" خلال أ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

نشرت وزارة الهجرة بيانًا، اليوم السبت، بأبرز أنشطة وجهود الوزارة خلال أسبوع، وكان من ضمنها حوار السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، مع موقع "الخليج 365"، الذي وصفته الوزارة بالثري؛ نظرًا لما تحدثت فيه عن عدد من الملفات المهمة التي تشغل بال المصريين في الخارج؛ من بينها جهود إجلاء المصريين من قطاع غزة، ودور الوزارة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتفاصيل إطلاق التطبيق الهاتفي المخصص لخدمة الجاليات المصرية حول العالم، وآليات زيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتدخل السريع وقت الأزمات لدعمهم ومساندتهم.

وشاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، بدعوة من وزير الداخلية، في الاحتفالية الخاصة بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية، التي أُقيمت يوم الأربعاء 24 يناير الجاري، بحضور رئيس الجمهورية، والرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وعدد من كبار رجال الدولة، ورئيس الوزراء، والإمام الأكبر، وقداسة البابا، ومحافظ البنك المركزي، ورؤساء المجالس النيابية والتشريعية، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والوزراء، وأعضاء مؤسسة الشرطة المصرية، وعائلات الشهداء، ورجال الإعلام والشخصيات العامة.

وهنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، المصريين حول العالم وأعضاء مؤسسة الشرطة ووزارة الداخلية بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية، الذي يؤرخ لمعركة الإسماعيلية التي جسدت تضحيات رجال الشرطة في حماية الوطن.

وقالت جندي: "كل التحية لرجال الشرطة حُرّاس الوطن الذين يذودون عنه دائمًا بالغالي والنفيس، ويقدمون أرواحهم فداء لمصر، وكل عام ومصرنا الحبيبة بقوة وسلام ننعم في خيرها ونحيا في أمنها.. كل عام وأنتم بخير".

واستقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، جيهان حافظ، مدير عام المسؤولية المجتمعية ببنك التعمير والإسكان، لبحث سبل التعاون بصدد مبادرات وملفات وزارة الهجرة.

وأوضحت الوزيرة أن ملف دعم استثمار المصريين في الخارج، يشكل أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة خلال عام ٢٠٢٤ والتي تم خلق الكثير من البرامج من أجله، مضيفة أنه سيتم تقديم مزيد من البرامج والمحفزات الادخارية التي تشكل خدمات أساسية للمصريين في الخارج، وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم وتحويلاتهم بالعملة الصعبة. وتم الاتفاق بين الجانبين على التواصل والتنسيق في ما بين فريق عمل وزارة الهجرة والإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية في بنك التعمير والإسكان، من أجل وضع صيغة توافقية لإقامة تعاون مثمر في إطار ملف التدريب من أجل التوظيف.

واستقبلت السفيرة سها جندي، شيرين بدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "آرت توداي" للفنون، لبحث مشاركة وزارة الهجرة في النسخة الثانية من ملتقى "تمكين المرأة بالفن" وانضمام الفنانات التشكيليات المصريات بالخارج إلى الملتقى.

وقالت الوزيرة إن تلك الفعاليات الفنية لها دور كبير في تنشيط السياحة الثقافية والفنية على أرض مصر، مشيرة إلى أنها نشأت في أسرة مهتمة بالفن التشكيلي، والفن هو أهم لغة لبناء جسور التواصل بين شعوب العالم، بينما هذا الملتقى الخاص بالمرأة يشجع على استمرار الحوار بين الفنانات والجماهير كوسيلة للنساء حول العالم لمشاركة تجاربهن.

وأدلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بتصريح، قالت فيه: "إن الهجرة غير الشرعية طاعون يصيب المجتمعات، وستظل وزارة الهجرة من أكثر الوزارات سعيًا لخلق فرص بديلة لأبنائنا الساعين لحياة أفضل".

وأجرت السفيرة سها جندي حوارًا خاصًّا مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت فيه إن العام الحالي 2024 سيشهد تقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج سيتم الإعلان عنها تباعًا هذا العام.

واستعرضت الوزيرة أبرز تلك الخدمات والمبادرات والبرامج، والتي تبدأ بإنشاء وتطوير "المركز الوطني للهجرة"؛ لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، والذي من المنتظر أن يرى النور في المرحلة القادمة على مستوى الدولة، إذ يضم كل الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، حفاظاً على أرواحهم وكرامتهم أيضًا.

وأجرت وزيرة الهجرة حوارًا صحفيًّا ثريًّا مع موقع "الخليج 365"، تحدثت فيه عن عدد من الملفات المهمة التي تشغل بال المصريين في الخارج؛ من بينها جهود إجلاء المصريين من قطاع غزة بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي، ودور الوزارة المحوري والحيوي في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وتفاصيل إطلاق التطبيق الهاتفي المخصص لخدمة الجاليات المصرية حول العالم، وآليات زيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتدخل السريع وقت الأزمات لدعمهم ومساندتهم.

وأجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة حوارًا صحفيًّا مع مجلة "المصور"، تناولت فيه الحديث حول عدة ملفات حيوية تعكف وزارة الهجرة على تنفيذها، وكذلك حول عدة قضايا تهم المصريين في الخارج، حيث أكدت: "مستعدة أحارب من أجل المصريين في الخارج"، وأوضحت أن مصر من أولى الدول التي تحركت لإنقاذ أبنائها وقت الأزمات، وكان لوزارة الهجرة التحرك الأول في ذلك، مشيرة أيضًا إلى أن هناك تواصلً مستمرًّا مع المستثمرين المصريين في الخارج؛ لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في وطنهم، وبالفعل نجحنا في إقامة مشروعات استثمارية لهم في مصر.

وأجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لقاء تليفزيونيًّا في برنامج "تحت الشمس" المذاع على قناة الشمس الفضائية، وسلطت الضوء فيهما على كل أنشطة الوزارة وملفاتها والمبادرات التي تعمل عليها؛ مثل "اتكلم عربي" و"مراكب النجاة"، ودور الوزارة في الأزمات الأخيرة في مناطق الصراع، وكذلك تلبية احتياجات المصريين بالخارج وتقديم محفزات مختلفة لهم؛ مثل مبادرة السيارات، وإطلاق التطبيق الهاتفي الخاص بهم قريبًا.

وترأس د.صابر سليمان، مساعد الوزيرة لشؤون مكتب الوزيرة والتطوير المؤسسي، اجتماعًا فنيًّا لبحث سبل وضع آلية لسرعة نقل الأوراق الثبوتية للجاليات المصرية بالخارج.

واستعرض سليمان جهود وزارة الهجرة في التيسير على المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم في هذا الإطار بشأن وضع آلية تتيح للمصريين بالخارج سرعة الحصول على أوراقهم الثبوتية من خلال خدمات البريد السريع مقابل تحصيل رسوم إضافية بالعملة الأجنبية إلى جانب الحقائب الدبلوماسية والتي قد تستغرق شهورًا؛ حتى تتم إتاحة هذه الأوراق للمصريين بالخارج، وهو ما سعت الوزارة إلى تنفيذه من خلال عقد اجتماع مع ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، ومنها وزارات الخارجية والداخلية وكذلك هيئة البريد.

وأجرى كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، لقاء تليفزيونيًّا بمشاركة عدد من طالبات كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا (فرع القرية الذكية)، للحديث عن مشروع تخرج هؤلاء الطالبات الذي يتضمن حملة توعوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تم تنفيذها برعاية وزارة الهجرة.

وصرح كريم حسن، خلال اللقاء، بأن السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، تؤمن جدًّا بإبداع الشباب ولمست تميزًا في مشروع تخرج هؤلاء الطالبات؛ لأنه طرح بدائل للهجرة غير الشرعية بطريقة مبسطة يتفاعل معها الجمهور.

ونشرت وزارة الهجرة إنفوجرافيك عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، للرد على أحد استفسارات المصريين بالخارج، التي تلقتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من الجاليات المصرية بالسعودية والإمارات، والمتعلقة بـ"مبادرة سيارات المصريين بالخارج".

وسلط الإنفوجرافك الضوء على أحد الاستفسارات؛ بشأن "إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج"، من خلال إتاحة رفع عقد العمل الموثق بدلًا من كشف الحساب البنكي وعدم السماح باستيراد السيارة، حتى يتم توفير كشف الحساب البنكي في المدى الزمني المحدد، وفقـاً لشروط المبادرة، وبحث إمكانية إعفاء الزوجـة مـن شـرط الإقامــة بـدول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة والصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة مؤقتًا.

وتواصل وزارة الهجرة تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت شعار "جذورنا المصرية"، وذلك من خلال نشر محتوى تعليمي وتثقيفي عن اللغة العربية وعن مصر عبر العصور والحضارات المختلفة والمتعاقبة عليها، بهدف تعريف أبنائنا في الخارج بتاريخ وطنهم الأم لتأصيله في نفوسهم وربطهم به في ضوء مواجهة حرب طمس الهوية التي يتعرضون لها.