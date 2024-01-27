أخبار مصر

الطقس الآن.. سحب ممطرة على القاهرة الكبرى ومناطق أخرى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن صور الأقمار الصناعية تظهر عودة تأثر السحب الممطرة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأضافت الأرصاد الجوية، في تنويه عبر حسابها على فيس بوك، قبل قليل، أن فرص الأمطار تظل قائمة على السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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