حصيلة تهريب مهاجرين.. ضبط كهربائي بحوزته عملات أجنبية ومحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الفيوم من ضبط كهربائي، مقيم وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".

بمواجهة المتهم قرر أن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

اقرأ أيضا:

بعد حادث المريوطية.. مواعيد سير النقل وعقوبة المخالفة (مستند)

وفاء تطلب الطلاق : "زوجي سبب موت أطفالي الثلاثة.. وعايزة اتجوز واحد تاني"

الجريمة الضاحكة.. حكاية مقتل الطفل "أدهم"على يد "ذئب أوسيم"

هارب من 3 قرون "سجن".. القبض على رجل أعمال بالشيخ زايد

الحزام وتطبيق الرادار والسرعة الزائدة.. غرامات المخالفات المرورية

قرار جديد من القضاء بشأن سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم دائري المريوطية