صعقا بالكهرباء.. سقوط عصابة الصيد المُخالف ببحيرة البرلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن كفر الشيخ من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الصيد عن طريق الكهرباء من بحيرة البرلس بدائرة مركز شرطة البرلس، ضم 7 صيادين؛ حال استقلالهم سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" بمدينة بلطيم بدائرة المركز.

ضُبط بحوزة المتهمين (فرد محلي و5 طلقات - 7 قطع أسلحة بيضاء - مولد كهربائي - موتور خاص باللانش قارب خشبي - جركن بنزين).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم الصيد عن طريق الكهرباء.

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