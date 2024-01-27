بدأت بـ فتح الإيميل وانتهت بالاحتجاز.. القصة الكاملة لتعذيب عامل في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شخصين؛ لاحتجازهما عاطل والتعدي عليه وسرقته بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص- مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم- وقرر بتضرره من مالك جراج كائن دائرة القسم وعامل بذات الجراج، لهما معلومات جنائية؛ لقيام الأول باستدراجه واحتجازه داخل غرفة بالجراج عمله وتكبيله وتعديا عليه بالضرب مُحدثين إصابته المشار إليها وسرقة (هاتفه المحمول - جهاز لاب توب - 2 فلاشة) كرهاً عنه.

وعلل الضحية قيام المتهمين بذلك لحضور الأول إليه وطلب منه فتح الإيميل الخاص به وقام بإعطائه البيانات الخاصة بذلك، فقام بتنفيذ طلبه مُستخدماً جهاز "اللاب توب" ملكه، إلا أنه عقب ذلك ظن المشكو في حقه بأن المُبلغ قام بسرقة الحساب الخاص به واستخدامه بالتلصص عليه فقام باستدراجه والتعدي عليه على النحو المُشار إليه، وقيام الثاني باصطحابه عنوه للشقة سكنه والاستيلاء منه على جهاز اللاب توب والهاتف المحمول وصرفه عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما المسروقات وكذا الأدوات المستخدمة في التعدي على المجني عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

"جثة بقميص نوم".. قصة عامل قتل عشيقته وألقى جثتها في الشارع بالجيزة

بعد حادث المريوطية.. مواعيد سير النقل وعقوبة المخالفة (مستند)

وفاء تطلب الطلاق : "زوجي سبب موت أطفالي الثلاثة.. وعايزة اتجوز واحد تاني"

الجريمة الضاحكة.. حكاية مقتل الطفل "أدهم"على يد "ذئب أوسيم"

هارب من 3 قرون "سجن".. القبض على رجل أعمال بالشيخ زايد

الحزام وتطبيق الرادار والسرعة الزائدة.. غرامات المخالفات المرورية

قرار جديد من القضاء بشأن سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم دائري المريوطية

26 ثانية تحبس الأنفاس.. ماذا حدث أعلى دائري المريوطية؟ (فيديو وصور)