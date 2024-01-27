تفاصيل تحرش مُسن بطفل بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، تجديد حبس مُسن، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بطفل 10 سنوات داخل مخزن في الهرم.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم لم تكن تلك الواقعة الأولى له، بل تكررت عدة مرات مع أطفال آخرين.

وأفادت التحقيقات، أن المتهم استغل وجود الطفل لشراء الطلبات من محل عطارة واستدرجه بقطعة حلوى داخل المخزن وتحرش به.

تلقى قسم شرطة الهرم من عامل بتعرض نجله البالغ طفل 10 سنوات للتحرش من قبل شخص مسن، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ وأن المتهم استغل وجود الطفل لشراء الطلبات من محل عطارة واستدرجه داخل المخزن وتحرش به.

بإجراء التحريات، تبين أنها ليست الواقعة الأولى للمتهم وأنه تحرش بأكثر من طفل من قبل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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