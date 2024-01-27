قُدرت بـ 5.2 مليون جنيه.. ضبط شخصين بحوزتهما 750 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصرين إجراميين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية؛ تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وبحوزتهما 750 طربة لمخدر الحشيش وزنت 75 كيلو جرام – مبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 5 مليون و250 ألف جنيه تقريباً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

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