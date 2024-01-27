حرق منزل والده.. المشدد 5 سنوات لشاب في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة سكب مادة تساعد على الاشتعال وحرق منزل والده، بسبب خلافات أسرية بينهما بمنطقة منشأة القناطر في محافظة الجيزة.

وكشف التحقيقات في القضية رقم 13905 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، للمتهم "ياسر"، 42 سنة، أنه في يوم 2 أكتوبر 2022، وضع النار عمدا بمسكن والده المجني عليه "عبد الحميد. ع"، بأن قام بسكب مواد معجلة للاشتعال "بنزين" على أحد شرف المسكن وقام بإشعال عود ثقاب وورقة وإلقاءهم بمحل الواقعة مما تسبب في إضرام النيران وحدوث تلفيات

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز أداة "زجاجة بنزين" دون مسوغًا قانونيًا أو مبررًا من الضرورة المهنية والحرفية.

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