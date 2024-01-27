ضبط عصابة سرقة حديد أسوار الشوارع في الخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة الخليفة، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (13 قطعة حديدية "مجهولة المصدر").

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتها من إحدى الأسوار الحديدية بإحدى المناطق بأسلوب "المغافلة" بدائرة القسم.

كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المناطق الإنشائية، وأضافا بارتكابهما واقعة مماثلة من داخل موقع إنشائي بدائرة قسم شرطة المقطم.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (تاجرين خردة – مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

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