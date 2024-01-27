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بـ"كوكتيل مخدرات".. ضبط 33 عنصرًا إجرامية بحملات أمنية في 3 محافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - أسيوط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7.400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5.700 كيلو جرام لمخدر البانجو كمية لمخدر الشابو - فرد محلى وطلقة)، بحوزة (3 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 818 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - 2 فرد محلى وعدد من الطلقات)، بحوزة (5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية).

مديرية أمن أسيوط

ضبط 69 قضية سلاح ناري، ضُبط خلالهم (12 بندقية آلية - 3 مسدس – 16 بندقية خرطوش – 38 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (46 متهم لـ 38 منهم معلومات جنائية")

ضبط 19 قضية "إتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (4.470 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3.770 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 3.500 كيلو جرام لمخدر البانجو - 2.510 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (25 متهمًا لـ 21 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 938 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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