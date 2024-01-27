إحباط ترويج 46 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أفادت قيام أحد الأشخاص بإقامة مصنع عشوائي "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، لانتاج وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة باستخدام مواد مجهولة المصدر داخل عبوات مقلدة منسوب انتاجها لكبرى الشركات لإيهام المزارعين بجودة وسلامة تلك المنتجات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول عن المصنع، وضُبط بداخل المصنع 6 طن مواد خام مجهولة المصدر تُستخدم في تصنيع المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، 40 طن منتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومعبأة داخل شكائر وجوالات مقلدة منسوب انتاجها لكبرى الشركات ومُعدة للتداول، خط انتاج كامل "2 خلاطة أسمنت، مطحنة خامات، ماكينة تغليف، هزاز، كميات كبيرة من الشكائر والعبوات الفارغة المنسوبة للشركات الاستثمارية المرخصة المشار إليها " مُعدة للتعبية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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