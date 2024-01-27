قرار من القضاء في اتهام مرتضى منصور بسبّ الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -طارق سمير:

قررت محكمة جنح النقض، حجز طعنين ضد المستشار مرتضى منصور، في اتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، لجلسة 10 فبراير؛ للحكم.

وكان المحامي محمد عثمان قد تقدم ببلاغين للنائب العام، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، يتهم فيهما مرتضى منصور بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهما ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

ويحاكم رئيس الزمالك حاليًا في قضيتين آخرتين بتهمة سب الخطيب، صدر في إحداهما -رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة- حكم بحسبه لمدة 3 أشهر، وتقدم باستئناف عليه. أما القضية الثانية فتحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية.

يشار إلى أن محكمة النقض كانت قد قضت في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.