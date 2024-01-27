معرض الكتاب.. مناقشة "مواقع التواصل الاجتماعي" بحضور محافظي أسوان والبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير: محمود بكار

أُقيم حفل توقيع ومناقشة كتاب "مواقع التواصل الاجتماعي.. دراسة وتحليل"، اليوم السبت، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، للكاتبة نهاد صبيح، إخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري وخبيرة التنمية البشرية، وزميل كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية (أكاديمية ناصر العسكرية العليا سابقًا)، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وعدد من الحضور، وقدم الندوة الكاتب الصحفي هاني النحاس.

ووجهت الدكتورة نهاد الشكر إلى الحضور، على تكبد مشقة المجيء إلى المعرض، مما يجسد المشاعر الحقيقية للأخوة والصداقة، مشيرة إلى إحدى الدراسات التي تمت في الولايات المتحدة الأمريكية، حول مفهوم السعادة واستمرت لمدة ٧٥ عامًا.

وقالت الكاتبة نهاد صبيح: لقد جاء كتاب "مواقع التواصل الاجتماعي" في شكل دراسة ولم يكن في شكل كتاب أدبي مثل كتبي السابقة؛ لأننا نحتاج إلى دور العلم، والمرجعيات الأكاديمية، وأحب أحذر الشباب الجديد من الاستسهال؛ لأنهم يرون أن أي شخص يمكن أن يكون صانع محتوى، وهذا أمر غير حقيقي.

وأضافت الكاتبة نهاد صبيح: منشئ المحتوى لا بد أن يتمتع بالملاءة الأكاديمية والعقلية والمصادر والمؤهلات التي تجعله يقدم محتوى أكون واثقة فيه، ولهذا رأيت أن الأهم في هذه الفترة هو أن أقدم كتابًا عبارة عن دراسة وتحليل موثقة، بالأرقام والإحصائيات، وعملت له فهرسة في دار الكتب، أتمنى أن تكون له فائدة لمصر ولنا.

وواصلت الكاتبة: لقد تحدث وزير الأوقاف أمس عن معركة الوعي وما صار يعرف بحروب الجيل الرابع والخامس، الحروب غير النظامية التي لا توجد لها أسلحة ولا مواجهات مباشرة؛ ولكن يوجد بها مواجهة فكرية، وقد قمت بهذه الدراسة عام ٢٠٢٠، وكثير من التوصيات والاقتراحات التي كتبتها وجدت أنه تم تنفيذها على أرض الواقع، ووجدت أن الشباب بدأ يكون لديهم الوعي في استخدام السوشيال ميديا.

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان: أعتقد أن هذا الكتاب سينقل صورة جيدة لكل مَن سيطلع عليه، وسيغير بعض المفاهيم لدى القراء، وسعيد بهذا الكتاب وهذا التحليل؛ لأن الفكرة نفسها أثرت في شخصيًّا، مطالبًا بتجاهل أي أشياء غير موثقة، وساعتها ستختفي ولن نشعر بها.

وأضاف عطية: كل شخص معه تليفون يستطيع أن يصور شيئًا أو ينشر شيئًا، يتخيل أنه أصبح صحفيًّا وإعلاميًّا، ولديه القدرة على إقناع ضعاف النفوس الذين ليس لديهم وعي، وأحيي الدكتورة نهاد؛ لأنها نجحت في الذي لم أنجح فيه، نتيجة التعليم في أكاديمية ناصر العسكرية.

وقال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر: هذا الموضوع يشغل العالم وليس مصر فقط، مشيراً إلى أنه لم يقرأ الكتاب حتى الآن، ولكنه سعيد بأن يكون الكتاب عبارة عن دراسة وتحليل، لأن الجميع تأثر سلبًا من مواقع التواصل الاجتماعي، سواء أكانوا أفرادًا أم مسؤولين بالدولة أو مؤسسات أو قطاع خاص.

وتابع عبد الله: "مواقع التواصل لا سيطرة عليها، وهناك من يريدون تحطيم الدول، فكم من أنظمة سقطت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، كم من حالات الطلاق حول العالم نتيجة التواصل، هناك ملايين والسبب مواقع التواصل".