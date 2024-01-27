"طبق الدش" ينهي حياه شاب من الخامس بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس في أثناء تركيبه طبق الدش بالعمرانية.

العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بشارع عبد النبي دائرة القسم.

وجه العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية بفحص البلاغ والوقوف على ملابساته.

تبين بالفحص أن الجثة لشاب يدعى محمد جلال يبلغ من العمر ٣٧ سنة فارق الحياة إثر سقوطه من الطابق الخامس في أثناء تركيبه طبق الدش.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.