"كان بيشيل أي بتنجان".. ريهام سعيد تنشر فيديو "صادم" خلال خضوعها لعملية التجميل بلبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، على صفحتها الرسمية بموقع انستجرام، فيديو "صادم" للحظة خضوعها لعملية التجميل على يد طبيب لبناني.

وظهرت ريهام في الفيديو الذي اعتبره "انستجرام" محتوى صادم أو عنيف، وهي تجري العملية ووجها مفتوح، وكتبت: "أما الدكتور يشوهك ويبقي مشغول بيطلع الموبايل وبيتكلم عشان يوريك أنه كان بيشيل أي بتنجان".

وأضافت: "لما الدكتور ما يراعيش مشاعر المريضه ويبعت لها فيديو ووشها مفتوح، ولما الدكتور يخلي واحده تعيش حزينة و مقهورة علي خلقتها اللي راحت، هل ده له أي علاقه بمعايير الطب أو الرحمه يا عالم".

واختتمت: "يارب فوضت أمري إليك.. لا الله الا الله سبحانك اني كنت من الظالمين، يارب يارب يارب حقي يرجع".

يُذكر أن ريهام سعيد، كشفت عن تفاصيل عملية التجميل الفاشلة التي خضعت لها على يد طبيب لبناني، وقالت أنها ذهبت إلى طبيب تجميل منذ شهرين وهو من لبنان، وقام بملء منطقة تحت العين تحديدًا بحقن"فلير" واتكلكعت والخط لسه موجود، ولو الفلير اتشال من المنطقة دي هيكون مكانه حفرة كبيرة".

وأضافت:"نفس الأمر موجود بالناحية الأخرى من عيني، وأعالجها منذ شهرين عند طبيب من الـAUB، خاصة وان كان فيها "ورم" كبير في البداية، وعالجت حاجبي بعد ما حجمه كبر وكان شكلي شيطان، واضطرت إلى عمل "تاتو"، ومسح جزء من الحاجب".

وأوضحت:"أسافر مرة أخري للعلاج وليا عملية جراحية أخرى بعد اكتشافي وجود حرق في عيني أثناء العملية بشهادة جميع الأطباء وعندي فيديو بيقول كده، والأمر ده من 11 شهر، ورغم ذلك ما اتكلمتش".

من جانبه رد الطبيب اللبناني على تصريحات ريهام سعيد ووصفها بالكاذبة والمضللة، موضحا أن ذلك يقتضي بالتنويه أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة ضد كل من الإعلامية والمحطة التليفزيونية التي ظهرت بها، وأن كل من يقوم بالنشر والترويج لمثل هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة سيتم ملاحقتهم قانونيًا.

وأوضح أنه بصدد رفع دعوي على الإعلامية في لبنان ومصر، وكل من يظهره التحقيق محرضًا كان أو شريكًا بالجرم، وذلك بتهمتي المساس بالسمعة، التشهير وإلحاق الضرر.