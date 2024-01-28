معرض الكتاب.. "خيال الظل" و"مظاهر الحضارة المصرية" للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متنوعة من الورش الفنية والثقافية للأطفال في إطار برنامج وزارة الثقافة.

وشهد اليوم الجمعة ورشة فنية لعمل مجلة بعنوان "الحضارة المصرية" وقدمت خلالها المدربة سهام محمد شروحا حول مظاهر الحضارة المصرية القديمة من المعابد والملابس والإكسسوار، والبرديات، وطبيعة الحياة في ذلك الوقت، كما تحدثت مه الأطفال عن تفوق قدماء المصريين في عدد من العلوم مثل الفلك والطب والهندسة والصيدلة وفن التحنيط وغيرها من العلوم، وفي ضوء ذلك سجل الأطفال كتاباتهم على الورق لعمل لوحة فنية.

ونفذت شهد عيد ورشة عمل كارت مجسم من الورق المقوى على عدد متنوع من الأشكال والزخارف، بينما نفذت كل من غادة بهجت وإسراء حسان ورشة طباعة بالاستنسل باستخدام ورق كانسون أبيض والألوان الجواش، وتم تفريغ ورق الاستنسل على عدد من الرسومات مثل الأشجار وأشكال الحيوانات وتلوينها بالإسفنج.

وفي جانب آخر نفذت د. إيمان محمد ورشة "خيال الظل" باستخدام ورق ناصيبيان وورق الزبدة، بقص بعض الأشكال المرسومة لشخصيات معروفة لدى الأطفال ولصقها على الورق، ثم يتم تسليط الإضاءة عليها وتحريكها والقيام بالتمثيل والحوار، كما قدمت سارة علي ورشة قص ولصق أشكال من الطيور والحيوانات على ورق الفلين.

الورش تقدم إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتنفذها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن من خلال قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وأتوبيس الفن الجميل.

يذكر أن هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.