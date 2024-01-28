شديد البرودة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس الأحد، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يسود الأحد أجواء مائلة للبرودة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا.

ومن المتوقع أن يسود ليلا، أجواء شديدة البرودة بداية من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

كما تسقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.