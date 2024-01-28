محور فيلاديلفيا.. عمرو أديب يتوقع خلافًا مرتقبًا بين مصر إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

توقع الإعلامي عمرو أديب، حدوث مشكلة كبيرة مع إسرائيل خلال الفترة المقبلة؛ بسبب الإصرار الإسرائيلي على فرض وجود قوات بشكل دائم لمدة ما في محور فيلاديلفيا – صلاح الدين بقطاع غزة، حتى تستقر الأمور.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية mbc مصر"، مساء السبت، إن الفترة المقبلة حساسة جدًا، خاصة مع تكثيف إسرائيل لهجماتها على محافظة خان يونس، متوقعًا حدوث خلافات "مزعجة أو معقدة" بين مصر وتل أبيب.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث بشكل جميل عن مصر خلال مؤتمر صحفي اليوم، لكن ما يحدث على الأرض مغاير لما يقوله نتنياهو، متابعًا نتنياهو شخصية لا تثق فيها بالخير أو الشر، فهو في حالة تخبط شديد لأنه لم يحقق شيئًا بعد ما يزيد عن 100 يوم.

ونوه الإعلامي عمرو أديب، أن أوضاع المواطنين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب غزة سيئة؛ بسبب الأمطار والبرد القارس.