نقيب صيادلة القاهرة: الأدوية المضبوطة بالجمارك تتم مصادرتها حتى انتهاء الصلاحية دون استفادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أن العالم به نسبة من الأدوية المهربة التي تدخل عبر منافذ وطرق غير شرعية وهي ما تسمى "تجارة شنطة"، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأدوية يتم ضبطها في المنافذ بالمطارات أو الموانئ ويتم تخزينها.

وأشار "الشيخ"، خلال مداخلة عبر زووم مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك كميات كبيرة من الأدوية في كافة المنافذ الخاصة بالجمارك، موضحًا أن هذه الأدوية لم يتم الاستفادة منها والطبيعي يتم تشكيل لجنة لأخذ عينات ومراجعتها وطريقة حفظها ومدى فعاليتها، مشددًا على أننا في حاجة ماسة لهذه الأدوية ويتم تخزينها لانتهاء الصلاحية، متابعًا: "يتم مصادرة الأدوية حتى انتهاء صلاحيتها دون الاستفادة منها".

وتابع: لابد من تسليط الضوء على هذا الشأن ومتابعته، مؤكدًا أن هناك نقص في بعض الأدوية لكن هناك أسماء تجارية أخرى وهذا نتيجة على هذه الشركات من قبل دول أخرى، مشددًا على أن حقن السكر يزيد الطلب عليها بسبب الحديث عن أن هذه الحقن تزيد من التخلص من الوزن.