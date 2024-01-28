"وليد" يطلب تطليق زوجته: "البيت مليان عناكب وصراصير ونمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "وليد. م"، 33 سنة، طبيب، أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، دعوى قضائية طالب فيها بتطليق زوجته بعد سنة من الزواج، مبرراً طلبه: "مهمله ومش نضيفة فى بيتها.. كله نمل".

قال "وليد" في دعواه رقم 1579 لسنة 2022، إن تزوج من "م. ح" بعد أن تعرف عليها بترشيح من طبيبة زميلته، وبعد التعارف وجدها صاحبة شخصية مرحة وحنونة ومتعلمة ولم تفعل شيء بحياتها بل تقيم بالمنزل فقط.

وأضاف مقيم الدعوى: "وافقت على الزيجة وانتقلنا للمعيشة سويًا بعش الزوجية، ولم أتوقع تصرفاتها الغريبة داخل منزلها، لا تريد عمل ترتيبات بالمنزل بل تطلب خادمة وتظل تخفي كل المستلزمات الموجودة معها خلف الأشياء حتى وصلت بها المرحلة لوجود عناكب وصراصير بمنزل عمره شهر فقط".

تابع: "حاولت لفت انتباها لكنها لم تستمع وتظل على وضعها مهملة وغير نظيفة، طالبت من والدها التحدث معها وبرر موقفها بوفاة والدتها وعدم اعتمادها على نفسها لوجود خادمة بمنزلهم، فحاولت الانتظار عليها حتى تعود لما تفعله كل سيدة بمنزلها".

أكمل: "لم تغير من تصرفاتها 8 شهور وظلت كما هي حتى وصل الأمر لوجود نمل بكل أركان البيت".

حاول الزوج تطليق زوجته لكنها لم توافق فلجأ إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى تطليق، مازالت منظورة أمام المحكمة حتى الآن.