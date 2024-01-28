توريث الحكم وودائع سويسرا.. تلاسن بين علاء مبارك وحسن هيكل -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ردَّ حسن هيكل، على علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بشأن حديث هيكل عن توريث الحكم في عهد الرئيس الأسبق.

وقال علاء مبارك: أَفَّاق كبير هيكل ده، وأكاذيبه لا حصر لها، صاحب شائعة التوريث، وهيكل الذي قال -بالمستندات والمعلومات الموثقة والتي قرأها بنفسه- إن ثروة مبارك تتراوح بين 9 و11 مليار دولار، وعندما استدعاه جهاز الكسب أنكرَ ولم يقدم أيَّ مستند.

ورد حسن هيكل على هذا الحديث، قائلًا: سأتولى الرد مع أنني أحاول التفرقة بين العام والخاص، في ما يتعلق بالتوريث؛ فكل حد يقدر يحكم برأيه، وفي ما يتعلق بالثروة فيمكن الرقم خطأ أو مش باسمك، مع أن "الجارديان" قالت رقماً أكبر، ولكن كيف لأحد لم يعمل يومًا واحدًا (أيوة واحدًا) في حياته، عنده وديعة موثقة في سويسرا بـ300 مليون دولار؟!