أمهم قفلت عليهم وراحت السوق.. مأساة وفاة طفلين بحريق في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أدلى حارس عقار بأقواله أمام النيابة في واقعة مصرع طفليه نتيجة حريق شبّ في غرفته بعين شمس.

قال الأب إنه يحرس عقارًا بشارع العشرين بعين شمس، بالإضافة لعمل سائق "توك توك" على أن تقوم زوجته بمباشرة طلبات السكان.

ويوم الواقعة خرج الأب للعمل على التوك توك، تاركًا زوجته وطفليه الصغيرين في العقار، وبعدها تلقت الأم طلبًا من ساكنة لشراء بعض الطلبات فخرجت وأغلقت الباب على الطفلين (4 سنوات - سنتين)، بحسب أقوال الأب.

أوضحت الأم أنه فور عودتها من السوق، فوجئت بالنيران تلتهم غرفة معيشتهم بالعقار، وعندما تمكنوا من فتحها عثروا على جثتي طفليها متفحمتين.

أظهرت معاينة النيابة احتراق الغرفة بكاملها وتفحم جثتي الطفلين، ورجح الفحص المبدئي اندلاع النيران جراء ماس كهربائي.

صرحت النيابة بدفن جثتي الطفلين، وطلبت تقرير إدارة فحص الحرائق بإدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

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