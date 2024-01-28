رسوم بطاقة الإقامة 1000 دولار.. توجيه جديد من الداخلية للأجانب في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصدرت وزارة الداخلية توجيهًا جديدًا بشأن الأجانب المتواجدين في مصر والمعفيين من شرط الحصول على الإقامة.

وذكرت الوزارة في بيان أن يتعين على الأجانب المعفيين من الإقامة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو الأقسام التابعة لها لاستخراج بطاقات تسجيل لهم والتى ستعد شرطاً للحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة.

ومن المقرر تطبيق شرط حمل بطاقة التسجيل اعتبارًا من شهر يونيو المقبل.

كانت الحكومة أصدرت قرارًا بـ"إلزام جميع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية".

ونص القانون على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد بقيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة/ غرامات التخلف/ تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

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