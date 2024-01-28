قيمتها 70 مليون جنيه.. ضبط طن حشيش مخبأة داخل مخبأ سري بسيارة نقل في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالسويس.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اعتزام (اثنين من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة - مقيمان بمحافظة السويس) نقل وتهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس لترويجه على عملائهما باستخدام (سيارة نقل قلاب)، عن طريق إخفاء المواد المخدرة أسفل حمولة السيارة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارتين إحداهما السيارة المشار إليها.

وأسفر التفتيش عن ضبط (كمية لمخدر الحشيش وزنت واحد طن) مخفاه داخل حمولة السيارة، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (70.000.000) سبعون مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع في براثن الإدمان.

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