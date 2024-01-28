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زعم توفير فرصة عمل لها.. ضبط سائق تاكسي نصب على أجنبية ببورسعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالنصب والاحتيال على إحدى السيدات وسرقتها بالإكراه.

كان قسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد، تلقى بلاغًا من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة بالقاهرة)، بتضررها من أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب عليها من خلال موقع "فيس بوك" وإيهامها بقدرته على توفير فرصة عمل لها، ولدى حضور المبلغة وبرفقتها (نجليها) للتقابل معه بدائرة القسم فوجئت بقيامه بإشهار سلاح أبيض وتهديدها بإيذاء أحد أنجالها واستولى منها على (مبلغ مالي- هاتف محمول - حقيبة سفر بداخلها" أوراق ثبوتية خاصة بها وأنجالها"، كرهاً عنها ولاذ بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة مديرية أمن بورسعيد، عن أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق "تاكسي"، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال استقلاله سيارته وبحوزته (هاتف محمول - جزء من المبلغ المالي المستولى عليه)، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على حقيبة السفر الخاصة بالمجني عليها بداخلها المسروقات.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة مُستخدماً مفتاح السيارة في تهديد نجل المجني عليها، وأنه قام بالتصرف بباقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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