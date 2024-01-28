عطف عليه فأنهى حياته ليسرقه.. اعترافات قاتل صديقه في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

اعترف المتهم بقتل شاب في الشروق بتفاصيل جريمته أمام جهات التحقيق المختصة.

قال المتهم إن المجني عليه كان طيب القلب وكريم وعطف عليه، موضحًا أنه استغل جلوسه بمفرده وعلمه بإرسال أهله مالًا له من الخارج بدولة خليجية وفكر في قتله.

وأضاف المتهم أنه أخبر صديقه بعدم وجود مكان يمكث فيه ونفقات الإيجار مرتفعة وطلب استضافته، رأف الأخير بوضعه لحاجته الشديدة إلى العمل والمال، فاختمرت في ذهنه أن يقتله ويأخذ ما معه من مبلغ مالي ويهرب في الحال وخطط لذلك وقتله.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهر ة تلقت بلاغا من الأهالي انبعات رائحة من داخل شقة سكنية وبانتقال قوات الأمن تبين العثور علي جثة شاب داخل منزله مصاب بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد.

وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلي أن المتهم مرتكب الواقعة وتبين أن القتل بدافع السرقة وتحصل على 5 آلاف ريال سعودي وهاتفين ولاب توب ومتعلقات المجني عليه.

ضبط المتهم وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.