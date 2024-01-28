"طعنها وهي حامل".. نهاية مأساوية لسيدة بيد زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

قتل زوج تونسي زوجته الحامل في مدينة مونتريال الكندية بأكثر من 20 طعنة بمناطق مختلفة من جسدها.

وأثارت عملية قتل الزوج لزوجته التي تدعى "نرجس" غضب التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، حيث أعادت إلى أذهانهم ارتفاع عملية القتل في صفوف النساء خلال الفترة الأخيرة.

وأفادت وسائل إعلام كندية، بأنّ الشرطة اعتقلت على الفور الزوج البالغ من العمر 42 عاماً بتهمة قتل زوجته البالغة من العمر 32 عاماً، مُشيرة إلى أنّ "الجاني اتصل بالشرطة للإبلاغ عن جريمته، حيث تم القبض عليه فورًا بمنزل الضحيّة".

وأضافت السلطات أنّ الزوج سدّد لزوجته التي تزوجها منذ 3 سنوات حوالي 20 طعنة في البطن.

وكتب محمد البوغانمي الناشط التونسي على مواقع التواصل الاجتماعي، في تدوينة على "فيسبوك": "رجل تونسي مقيم بمونتريال يقتل زوجته التونسية طعنا حتى الموت بسبب الخلافات الزوجية".

وأضاف: "عندما تختار الفتاة الرجل غير المناسب في حياتها.. نرجس بن يدر تونسية متزوجة بمصطفى مشكان.. هذا الأخير قتل زوجته بمونتريال طعنا حتى الموت ليسلم نفسه لقوات الشرطة بمونتريال".