"مشاغب ويسب باستمرار".. رجل يقتل ابنه ويدعي سقوطه من الدراجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة زينهم، حبس سباك 15 يومًا علي ذمة التحقيق لاتهامه بقتل نجله.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية للمباحث والاستماع إلى عدد من شهود العيان والأم.

وتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من سيدة بوفاة ابنها وعمره 5 سنوات، أثناء اللهو بالدراجة الهوائية.

وتبين من التحريات أن الطفل مات بعد تعدي والده عليه بسبب تلفظه الدائم و سبابه المستمر في منطقة دار السلام.

البداية كانت باتصال "محمد.ر"، والد الطفل، 27 سنة، بوالدة الطفل "زوجته" وأبلغها بأن ابنهما سقط من أعلى دراجة هوائية، وعلى الفور توجهت السيدة بالطفل إلى أحد المستشفيات بدار السلام لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين عدم صحة أقوال الأم، وأن وراء الواقعة والد الطفل بعد أن تعدى عليه بالضرب مما تسبب فى موته بسبب شغب الطفل.

وبررت الأم فعلتها لعدم رغبتها فى خسارة ابنها وزوجها فى وقت واحد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.