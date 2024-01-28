مطاردة توقع "ابن القنصل" في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

دورية أمنية تجوب شوارع حدائق أكتوبر لملاحظة الحالة الأمنية اشتبهت برجل أثار شكوك الضباط. بخطوات حثيثة، اقتربوا منه ليصطدموا بتصرفه الغريب "إلحق الواد بيهرب".

صعد الرجل الخمسيني درجات السلم هربًا من الشرطة. حصار داخل العقار أجبره على القفز من الطابق الثالث ليسقط مصابا على الأرض ويكتشف رجال المباحث نشاطه غير المشروع.

التحريات بينت أنه مسجل خطرًا، له معلومات جنائية في قضايا التزوير، وعثر بمنزله على أدوات التزوير ومبلغ مالي مقلد.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

