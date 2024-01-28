سقوط عاطلين وراء سرقة الدراجات النارية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلين، عميل سيئ النية "لهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهتهم اعترف الأول والثاني بارتكابهما الواقعة، كما اعترفا بارتكاب 9 وقائع أخرى، وقيامهما بالتصرف في المسروقات بالبيع للثالث، كما أرشد الأخير عن المسروقات 10 دراجات نارية .

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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