آخرها 5 أطنان.. المسموح والممنوع للنقل الثقيل على الدائري (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أثار حادث دائري المريوطية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وزادت التساؤلات عن المسموح والممنوع للنقل الثقيل على الدائري.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، جدد حبس سائق مقطورة دهس عدة سيارات أعلى دائري المريوطية ما تسبب في إصابة سائقين.

مواعيد سير النقل والمقطورة على الدائري

حدد قرار مجلس الوزراء رقم 1721 لسنة 2018 الصادر في 4 سبتمبر 2018 مواعيد سير النقل الثقيل على الدائري، إذ نص على أن "يحظر سير سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان أو أكثر بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وذلك من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية عشر مساءً".

ويعني القرار أن مواعيد سير النقل الثقيل على الدائري من من الثانية عشر صباحًا وحتى السادسة صباحًا فقط.

عقوبة سير النقل الثقيل على الدائري بمواعيد مخالفة

حدد قرار مجلس الوزراء غرامة من 1000 جنيه ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه لكن من سار مخالفًا بسيارة نقل ثقيل على الدائري، وفق القرار 1721 لسنة 2018.

يُلزم قانون المرور كل قائد مركبة أن يقلل سرعة مركبته عند اجتياز المناطق المأهولة بالسكان أو عند دخول المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة أو عند ملاقاة حيوانات أو تخطيها.

وتتراوح غرامة تجاوز السرعة المقررة ما بين 300 إلى 1500 جنيه.

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