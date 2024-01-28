السادسة صباحا.. "شهد" تودع آلام الاكتئاب بـ"حبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتهت تحريات مباحث الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة طالبة مشنوقة أمام باب منزلها بالطالبية.

السادسة صباحا توافد رجال الشرطة إلى منطقة الكُنيسة بقيادة الرائد أحمد فاروق رئيس المباحث بعد بلاغ ورد للنجدة باكتشاف ربة منزل لجثة ابنتها "شهد" تتدلى من حبل.

تبين بالفحص أنها كانت تمر بحالة اكتئاب خلال فترة المراهقة، نافية تخلصها من حياتها بسبب تنمر زملائها عليها لجمالها وتفوقها الدراسي كونها طالبة بالصف الأول الثانوي الزراعي.

الشرطة نقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث.