مرشح لعضوية مجلس "المحامين" يطلق أول موقع إلكتروني لرقمنة النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلن الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، إطلاقه أول مشروع لرقمنة نقابة المحامين، تنفيذا لبنود برنامجه الانتخابي.

وقال: جهزت موقع النقابة الإلكترونية وطرحته للمحامين في مرحلته التجريبية، حتى يمكن لكل محامي الدخول عليه وإبداء أي مقترحات أو ملاحظات لأخذها في الحسبان، موضحًا أن خدمات الموقع كثيرة تتنوع بين الشق الخدمي للمحامين من توفير جميع خدمات الكارنيهات والعلاج والمعاشات والقيد التي يحتاجها المحامي بشكل إلكتروني بعدما كان المحامي يتكبد في سبيلها مشقة كبرى، كما أنه تضمن جانبًا تثقيفيًّا يتيح مكتبة رقمية قانونية للتشريعات والأحكام ومذكرات كبار المحامين ونشر فيديوهات تثقيفية.

وأضاف: هدف المشروع الأساسي هو رقمنة الخدمات التي تقدمها النقابة للمحامين وإتاحة الحصول عليه دون أي مشقة، فقط بضغط زر يمكن تقديم أي طلبات تخص العلاج أو المعاشات أو القيد أو الشكاوى ويتم الرد عليه بشكل رقمي أيضا مع إمكانية دفع تكلفة الخدمة بشكل إلكتروني وتسليمها إليه بالبريد.

وأكد أن المحامين حلموا كثيرا بتفعيل حقيقي لمشروع الرقمنة، وقد طرح عليهم نموذجا تجريبيا يلبي كل مطالبهم في هذا الجانب ينتظر فقط لتفعيله قرار من مجلس النقابة العامة سواء نجحت في الانتخابات أو لم يحالفني التوفيق.

وذكر أن الموقع الإلكتروني للنقابة سيكون منصة تفاعلية تلبي احتياجات المحامين وخدماتهم إلكترونيا، ويمكن لأي محامي إنشاء حساب عليه برقم قيده ورقم سري خاص به يتضمن كل بيانات المحامي وأرشيفه، كما أنه مؤمن بالشكل الذي يحمي بيانات المحامين.

ولفت إلى أن خطة تطوير الموقع مستقبلا تتضمن ربط الموقع بالبيانات التي تتيحها الجهات القضائية لاطلاع المحامي على المواعيد القضائية، وتنبيه المحامي بتقديم أي شكاوى في حقه مع إمكانية رده عليها إلكترونيا، كما أنه سوف يكون وسيلة سريعة لطلب استغاثة من قبل المحامي حال تعرضه لأي ظرف طارئ.