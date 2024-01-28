من قال إنك تعرف؟ أسرار غير معروفة عن المشاهير وحكايات تاريخية في كتاب شريف بديع النور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هل تتذكر ما درسته في كتاب التاريخ؟ ما سمعته في أحد البرامج من ضيف ترك الزمن على وجهه علامات توشي بمعركة شرسة، تعتقد أنك تعرف الحقيقة عن هذا الموضوع أو هذه الشخصية؟ من قال لك أنك تعرف؟ من قال إن ما تعرفه هو الحقيقة؟

عن حكايات منسية في تاريخنا وشخصيات تعرف اسمها ولا تعرف ما ورائها يدور الكتاب الجديد للصحفي شريف بديع النور، يدخل الكتاب في مناطق مخفية في تاريخنا ليعيد رواية الأحداث بطريقة مختلفة، متجاوزا الإضافات غير الحقيقية التي زادت على الحكاية مع الزمن لتجميلها أحيانا، ولتغييرها كليا أحيانا أخرى.

الكتاب موسوعي في موضوعاته التي تتنوع بين عالم المخابرات والجواسيس والأحداث التاريخية وشخصيات المشاهير وفنانين وخونة وأبطال ليعطي للقارئ فرصة المرور عبر الأحداث وتكوين صورة حقيقية لها.

يقول شريف: في هذا الكتاب أحاول إزالة التراب عن الملفات القديمة.. أبحث فيها لنعود للتفاصيل التي رواها عنها معاصروها، أحاول أن أبتعد عن الهوى لأترك لهواك فرصة في الحكم على الحدث أو الشخصية، لا يهمني إذا اتفقت أو اختلفت.. يهمني فقط أن تعرف الحقيقة، وأن تفكر.

شريف بديع النور صحفي في الأهرام ورئيس تحرير لعدد من البرامج التلفزيونية الشهيرة.

هذا ويقام حفل التوقيع الخاص بالكتاب في معرض الكتاب يوم ٢ فبراير الساعة السادسة مساء في دار مسافات جناح C25 صالة ٢ .