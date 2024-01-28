مرشح وحيد على منصب نقيب المحامين و23 آخرين لعضوية المجلس في اليوم الثاني للترشح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، أنها تلقت خلال اليوم الثاني لتلقى ملفات طلبات الترشيح ملف واحد لمرشح على منصب النقيب العام و(23) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (10) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، وملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، وملفين لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، وملفين لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، وملفين لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، وملفين لمرشحين على محكمة استئناف بني سويف، و(4) ملفات لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.

وتواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى يوم الأربعاء الموافق 31/1/2024.

وعدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الثاني، وصل إلى 8 مرشحين، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 155 مرشحًا.