وزير الري ومحافظ شمال سيناء يتفقدان عددا من المشروعات المائية بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، يرافقه عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بزيارة تفقدية لمحطة رفع السلام (4) بشمال سيناء، والتي تعد إخدى المحطات الرئيسية الواقعة على مسار ترعة الشيخ جابر لتغذي مشروع تنمية شمال سيناء بالمياه اللازمة لأعمال الري.

كما تفقد الدكتور سويلم وشوشة محطة مأخذ رقم (3) والتي تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100 %، وتخدم زمام قدره 2700 فدان، فضلا عن تفقد محطة مأخذ رقم (10) والجاري تنفيذها وتم الانتهاء من نسبة 36 % ، وتخدم زمام قدره 11800 فدان ضمن مشروع تنمية شمال سيناء، حيث وجه الوزير بسرعة اتخاذ اللازم للانتهاء من الأعمال في محطة المأخذ مع مراعاة ضبط الجودة لتنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة تمهيدا لتشغيل المأخذ وضخ المياه اللازمة لأعمال الري.

وقاما أيضا بتفقد محطة رفع رقم (16 ) الواقعة على المسار رقم (2) الآخذ من محطة بحر البقر، والجاري تنفيذها بنسبة إنجاز تصل إلى 35 % حتى الآن، بالإضافة لتفقد أعمال التبطين الجارية بطول 3 كيلومترات من المسار رقم (2) الآخذ من محطة بحر البقر، حيث وجه الدكتور سويلم بمراعاة ضبط الجودة أثناء تنفيذ أعمال التبطين لضمان عدم حدوث شروخ بالخرسانة تؤثر مستقبلا على إمرار التصرفات المائية بالمسار والموجهة لمناطق الإستصلاح بوسط سيناء.

وتفقد سويلم وشوشة أيضا محطة رفع رقم (1) الواقعة على المسار رقم (1) الآخذ من محطة بحر البقر ، والجارى تنفيذها بنسبة إنجاز تصل إلى 95 % حتى الآن، كما تفقدا منطقة جنوب شرق القنطرة، حيث تم زيارة أحد المزارع بالمنطقة والتي تستخدم نظم الري الحديث وتقوم بزراعة الزيتون والنخيل والموالح، وأشاد وزير الري بهذه المزرعة والتي تعد نموذجا ناجحا لترشيد المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه بإنتاج أعلى إنتاجية محصولية باستخدام أقل كمية من المياه.